CAMPOBASSO-ROMA. “Leggo con sorpresa di una dichiarazione del collega Costanzo DElla Porta, del quale ho stima e affetto, di ‘un incontro in merito alla sanità del Molise’. Le fughe in avanti possono creare nocumento alla soluzione positiva del problema. Costanzo sa che questo è un tema delicato che non può essere affrontato in aula al Senato in pochi minuti. Tanto è vero che pur avendo intrapreso diverse iniziative importanti in merito non ne ho mai dato notizia alla stampa perché credo che prima di farlo vada tutto condiviso da noi parlamentari molisani. Io fino a quando non si arriverà al risultato definitivo, non lo renderò noto”. Così il patron della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, commenta ad Ansa l’anticipazione data dal senatore di FdI Costanzo Della Porta di un ‘decreto Molise’ per far uscire la sanità regionale dal commissariamento ultradecennale.

“Dobbiamo lavorare di squadra per il bene del territorio – aggiunge il senatore – non lasciandoci prendere da iniziative personali o di partito che rischiano di compromettere l’esito positivo che da troppo tempo è atteso riguardo la Sanità di tutta la comunità molisana”.