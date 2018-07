Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, con un commento al vetriolo su Facebook, ha duramente stroncato il “decreto dignità” voluto da Luigi Di Maio e varato dal Consiglio dei Ministri.

“La parte del “decreto dignità” sul precariato sembra scritta dal Partito Comunista anni ‘80. La ricetta Di Maio è irrigidire il mercato del lavoro e punire gli imprenditori cattivi per combattere il precariato. Ma precarietà e disoccupazione non si combattono per decreto e con misure punitive per le imprese. Taglio delle tasse, meno burocrazia, giustizia veloce e certa: questo serve per creare lavoro e fare guerra al precariato”.