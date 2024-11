di Redazione

Le stime dell’ultimo rapporto Svimez sulla nuova Legge di Bilancio e i tagli previsti per il Mezzogiorno nel triennio 2025-2027 destano profonda preoccupazione. Tra le misure a rischio c’è anche la “Decontribuzione Sud”, che ha inizialmente garantito uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati per i rapporti di lavoro dipendente. La sua cancellazione potrebbe provocare una perdita di 25mila posti di lavoro, aggravando ulteriormente una situazione occupazionale già critica nella nostra regione. Sul tema, ho presentato una mozione in Consiglio regionale per sollecitare il presidente Francesco Roberti e la Giunta ad attivarsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo una proroga della misura.