Una serata di beneficenza, l’ odierna, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia in ricordo di Antonio Di Lollo e per debellare l’atrofia muscolare spinale. A metterla in atto, con inizio dello spettacolo alle h 20,30, il Comune di Isernia, Kimos, Telethon, Izzi per il sociale e tant’altri ancora, uniti nella bellissima finalità socio/umanitaria accennata in apertura. La serata prevede la presentazione dello spettacolo “ANTONIO 4 SMA” con Massimiliano Rosolino, i Ditelo Voi e la Cine Orchestra di Castelpetroso. Presenta la serata Maria Antonietta Tortola. Il ricavato -informano gli organizzatori dell’appuntamento- verrà interamente devoluto alla Fondazione Telethon.