Per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Letizia Di Iorio non c’è pace, decade per la seconda volta dopo nel giro di due mesi.

Nel dicembre del 2020, il sindaco era già caduto per la mancata approvazione del bilancio, ma la Prefettura di Isernia la aveva reintegrata il 17 gennaio scorso per questioni tecniche relative alla riunione del Consiglio comunale.

Nella seduta del Consiglio comunale, tenutasi nella serata ieri, il nuovo colpo di scena con la non approvazione della salvaguardia degli equilibri. Azione che ha provocato la decadenza definitiva dell’Amministrazione di Pizzone.

Ora al Comune verrà nominato un commissario che rimarrà in carica fino alla data delle prossime elezioni.