Mancano solo due giorni al debutto in serie A dell’arbitro Luca Massimi che il prossimo 24 febbraio arbitrerà la partita Sampdoria – Cagliari.

“È un orgoglio per noi termolesi seguire l’ascesa di Luca Massimi – ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca – e saremo tutti con lui quando domenica si troverà sul campo dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. L’arbitro Massimi è un esempio di sacrificio e perseveranza nello sport e nello studio, ha infatti conseguito la laurea.

L’essere arrivato in serie A è il risultato di sforzi e dedizione al calcio e allo sport. Luca Massimi vive a Termoli e lo sentiamo parte della città, lo accogliamo con gioia nei periodi in cui si allena sul campo dello stadio ‘Cannarsa’. Non possiamo che continuare a seguire il percorso di questo giovane atleta e augurargli una brillante carriera”