Anche i debiti contrattuali o derivanti da fatture emesse nel 2015 andranno in prescrizione nel 2025. Sono inclusi, tra gli altri:

Anche se il debito è prescritto, se viene richiesta una somma successivamente alla scadenza, si ha il diritto di opporsi.

Debiti con prescrizione breve

Ci sono poi debiti con una prescrizione più breve, che si estingueranno in 6 mesi o 1 anno. Per esempio:

Servizi di soggiorno come hotel, B&B e alberghi

Compensi per lezioni private (insegnanti e corsi occasionali)

Prestazioni professionali per periodi inferiori a un mese

Compensi per ufficiali giudiziari

Prezzo dei medicinali

Acquisti al dettaglio senza scopo commerciale.

Debiti con prescrizione triennale

Alcuni debiti si prescrivono in 3 anni. Per esempio, i pagamenti per prestazioni di lavoro superiori a un mese o i compensi per opere professionali. Anche il bollo auto si prescrive dopo 3 anni, ma a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza. Quindi, nel 2025, il bollo auto che doveva essere pagato nel 2021 sarà già prescritto.

Debiti del 2023

Nel 2025 si prescriveranno anche le bollette di luce, acqua e gas emesse nel 2023, così come le spese condominiali dovute dall’inquilino nell’anno passato. La prescrizione parte dall’ultimo giorno utile per il pagamento, quindi è importante fare attenzione alle scadenze.

Come calcolare la decorrenza della prescrizione

Per capire quando un debito si prescrive, bisogna conoscere il momento in cui il pagamento sarebbe dovuto. Ad esempio, per i crediti di lavoro, la decorrenza inizia dal termine del rapporto di lavoro. Per i pagamenti periodici, la prescrizione si calcola separatamente per ogni rata.

Nel caso delle imposte e sanzioni fiscali, il termine parte sempre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui era previsto il pagamento. Quindi, per esempio, tutte le imposte relative al 2019 si prescrivono a partire dal 1° gennaio 2025.