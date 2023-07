Possibile “de profundis” per il convento di Venafro che da agosto chiuderebbe definitivamente

Notizia “terribile e devastante” per i fedeli di Venafro circolante sul web ! Il Convento dei P. Cappuccini di Venafro, Ordine monacale della Provincia monastica di S. Angelo e S. P. Pio di Puglie e Molise che da oltre cinque secoli lo ha in affidamento custodendo il Sepolcro del Patrono di Venafro e Protettore della Diocesi d’Isernia/Venafro San Nicandro, il Convento di Venafro – si scriveva- chiuderebbe dal prossimo mese di agosto per essere gestito ed aperto unicamente per determinate funzioni religiose dai frati del Convento Cappuccini di Isernia ! Un “de profundis” in piena regola per il sito religioso venafrano, se tanto corrisponderà al vero ! Ecco il testo della notizia come si legge sul web : “Pace e bene ! In seguito alla lettera circolare del nostro ministro provinciale -scriverebbe il testo l’attuale Padre Guardiano di Venafro, P. Jossy Fernades- vorrei informarvi che il convento di Venafro sarà chiuso prima della fine del mese di agosto 2023. Il Santuario dei Martiri di Venafro (attiguo al convento, ndr) sarà servito sempre dai frati cappuccini ma dal convento di Isernia. Fr. Antonio Losapio è stato nominato Rettore del Santuario e Fr. Jossy Fernandes vice Rettore. Il guardiano del convento di Isernia sarà il responsabile anche del convento di Venafro. Infatti, a partire da oggi, lui (!?!, ndr) ha già preso la carica di guardiano anche del Convento di Venafro”. Il prosieguo del messaggio di Fr. Jossy : “Inoltre vorrei comunicarvi che sono stato trasferito al convento di Isernia come membro. Colgo l’occasione per ringraziarvi con tutto il cuore per la vostra amicizia e l’appoggio e la collaborazione durante questi tre anni. Arrivederci !!!”. Dopo secoli quindi cesserebbe la continuativa attività e funzionalità socio/religiosa del sito francescano di Venafro, da sempre punto di riferimento per tanti e adesso destinato a ben altro ruolo. Abbiamo cercato di parlare coi frati del Convento venafrano, ma non è stato possibile avere da loro dichiarazioni dirette. Ci si riproverà nei prossimi giorni per informare dettagliatamente l’opinione pubblica del Molise dell’ovest.