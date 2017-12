La Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Termoli ha eseguito nella serata del 27.12.2017, un’ordinanza cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai familiari, a carico di un uomo di 32 di Termoli, il quale ha maltrattato ripetutamente la compagna con violenze, minacce ed ingiurie, sottoponendola a sofferenze fisiche e continue umiliazioni morali, proferendo contro di lei epiteti offensivi, aggredendola con schiaffi e con spintoni soprattutto quando la donna si rifiutava di dare al compagno maltrattante il denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, minacciandola e cacciandola di casa in piena notta dopo averla percossa.

Con l’aggravante di aver posto in essere tale condotta in presenza della figlia avente meno di cinque anni. Inoltre, per aver tentato di estorcere denaro alla compagna reiteratamente, mediante violenza consistita nell’aggredire la convivente con schiaffi e spintoni, al fine di procurarsi denaro da destinare all’acquisto di stupefacenti. Con recidiva reiterata specifica. Il P.M. della Procura di Larino dott.ssa Meo Marianna, ritenendo gravi gli indizi di colpevolezza a carico del maltrattante, faceva istanza di misura cautelare al G.I.P. del Tribunale di Larino che la emetteva, confermando la consistenza dell’impianto accusatorio e ritenendo sussistere il pericolo di reiterazione dei reati.