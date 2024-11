di T.A.

Un canto bellissimo ed isolato. E’ quello intonato da dodici giornate, ossia da che è iniziata l’eccellenza calcistica molisana, dal Vastogiardi retrocesso lo scorso torneo dalla serie D, ma intenzionatissimo a ritornarvi già dalla stagione prossima visto l’attuale ruolino di marcia. In effetti nelle dodici gare sin qui disputate ha inanellato dodici successi di seguito, ha all’attivo 36 punti (ben dieci in più sulla seconda, il Guglionesi) segnando 37 reti e subendone appena tre ! Praticamente un rullo compressore e ai “poveri” avversari tocca domenicalmente accontentarsi delle briciole. La puntuale conferma nell’ultimo match disputato a Sesto Campano e vinto per 1 a 0 dalla primatista. Gli altri risultati della stessa giornata : Castel di Sangro/Ripalimosani 3-0, Fraterna/Gioiese 2-2, A. Casertano/Sporting 4-1, Bojano/Montenero 0-1, Vairano/Venafro 0-1, Agnone/San Pietro 0-2 e Guglionesi/Matese 0-2. Nella giornata cioè del dodicesimo successo consecutivo del Vastogiardi, il Guglionesi -secondo in classifica-si ferma in casa, cedendo al Matese e spalancando la strada al primatista Vastogirardi. Il resto dell’alta classifica : 3° l’Alto Casertano con 24 punti, quarto il Matese con 21, quinto il Castel di Sangro a quota 19, mentre a 18 punti sono appaiati Sporting, Montenero e Venafro. Il prossimo turno di campionato : Gioiese/Sporting, Ripalimosani/Bojano, San Pietro/Guglionesi, Montenero/Fraterna, Matese/Sesto Campano, Agnone/A. Casertano, Venafro/Castel di Sangro e Vastogiardi/Vairano.