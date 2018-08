Continua il pessimo andamento dell’economia italiana. Lo certifica l’OCSE: l’Italia è l’unico membro del G7 che subisce un rallentamento della crescita del PIL nel secondo trimestre del 2018. Gli Stati del G7 accelerano dallo 0,5 al 0,6%, l’Italia passa dal già debole 0,3% a un desolante 0,2.

Serve una svolta coraggiosa per far ripartire la nostra economia prima che sia troppo tardi: libertà d’impresa, meno burocrazia, meno tasse per chi assume in Italia e crea lavoro, Flat tax. Ma fin ora in ambito economico con il “decreto dignità” il Governo ha fatto l’esatto opposto, continuando la disastrosa politica della sinistra. Dov’è il cambiamento che aspettano gli italiani?