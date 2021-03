Dopo tre settimane di zona rossa, il Molise torna in zona arancione. E lo farà a partire da lunedì 22 marzo quando è previsto il cambio dei colori. Il governatore Toma ha chiesto al ministero di poter tornare nella zona con meno restrizioni e Speranza ha dato il via libera.

Stabile l’indice Rt nazionale ad 1,16, resta alta l’incidenza a 7 giorni che fa segnare 264 casi ogni 100.000 abitanti. In ben 13 regioni è stata superata la soglia critica sia per i ricoveri nei reparti di terapia intensiva che in quelli di area medica. Le uniche novità attese riguardano il passagio del Molise dalla zona rossa a quella arancione. Questi gli esiti del monitoraggio della cabina di regia per questa settimana.

Tutte le Regioni attualmente in fascia rossa (Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Lazio, Trento, Puglia, Veneto e Valle d’Aosta) resteranno – ad esclusione forse del Lazio – nella zona con più restrizioni almeno fino a dopo Pasqua.