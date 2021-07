ASREM – Il bollettino ufficiale del 2 luglio 2021.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi.

Quindi, sono 492 i pazienti deceduti con Coronavirus, 365 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione.

Dunque, i positivi attualmente sono 65 in Molise, 46 in provincia di Campobasso, 14 in provincia di Isernia e 5 di fuori regione. Mentre, nelle ultime 24 ore in Molise, si registra un solo positivo a Montenero di Bisaccia.