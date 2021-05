ASREM – Il bollettino ufficiale del 23 maggio 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi.

Quindi, sono fermi a 488 i pazienti deceduti con Coronavirus, 361 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione. Mentre si registra un solo nuovo caso a Carovilli nelle ultime 24 ore in Molise.

Dunque, i positivi attualmente sono 200 in Molise, 121 in provincia di Campobasso, 79 in provincia di Isernia e 0 di fuori regione.

Sono 13.565 i tamponi positivi, di cui 9.782 nella provincia di Campobasso, 3.715 in quella di Isernia e 68 persone di fuori regione. Sono 164 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 194.068 i tamponi fin qui processati, 160.735 dei quali negativi.

Oggi, non si registrano ricoveri e non ci sono dimessi.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 20 pazienti ricoverati: 15 in “Malattie infettive” e 5 in “Terapia intensiva”. Mentre non ci sono pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, né al “Neuromed” di Pozzilli e neanche al “San Timoteo” di Termoli.

Le persone in isolamento sono 2.666.

Oggi si registrano 6 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 12.863 di cui 9.286 della provincia di Campobasso, 3.522 della provincia di Isernia e 55 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 2.225 a Bojano, 1.587 a Termoli, 645 a Larino, 2.500 a Venafro, 611 a Riccia e 486 a Agnone per un totale di 8.054 visite.