ASREM – Il bollettino ufficiale del 20 giugno 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi.

Quindi, sono fermi a 491 i pazienti deceduti con Coronavirus, 364 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione.

Dunque, i positivi attualmente sono 84 in Molise, 60 in provincia di Campobasso, 24 in provincia di Isernia e 0 di fuori regione. Mentre, nelle ultime 24 ore in Molise, si registrano 12 positivi: 5 a Isernia, 2 a Baranello, Campobasso e Monteroduni e 1 positivo a Montenero di Bisaccia.

Sono 13.696 i tamponi positivi, di cui 9.879 nella provincia di Campobasso, 3.749 in quella di Isernia e 68 persone di fuori regione. Sono 172 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 204.066 i tamponi fin qui processati, 170.114 dei quali negativi.

Oggi non si registrano ricoveri e non ci sono dimessi dal reparto di Malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 6pazienti ricoverati, tutti in “Malattie infettive”, mentre la “Terapia intensiva” è vuota. Non ci sono pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, né al “Neuromed” di Pozzilli e neanche al “San Timoteo” di Termoli.

Le persone in isolamento sono 2.483.

Oggi si registrano 7 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 13.107 di cui 9.441 della provincia di Campobasso, 3.611 della provincia di Isernia e 55 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 2.269 a Bojano, 1.593 a Termoli, 645 a Larino, 2.541 a Venafro, 626 a Riccia e 488 a Agnone per un totale di 8.162 visite.