Aggiornamento bollettino 8 luglio ore 18:15.

La situazione secondo i dati forniti dall’ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 13756 gli attualmente positivi sono 65, 0 in terapia intensiva e 1 nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. 0 sono ricoverati al Gemelli Molise (0 in terapia intensiva e 0 in subintensiva), 0 al San Timoteo di Termoli, 0 Neuromed (0 in terapia intensiva e 0 in subintensiva). Il totale dei guariti è 13185 e il totale dei deceduti è 492. Sono stati eseguiti 210524 tamponi.

I tamponi processati nella giornata di oggi sono 412 nessun decesso, 10 nuovi positivi: 4 Carpinone, 1 Guglionesi, 4 Isernia, 1 Pettoranello del Molise. 5 guariti.