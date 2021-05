ASREM – Il bollettino ufficiale del 14 maggio 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano due decessi. Si tratta di una donna di 69 anni di Isernia e di un uomo di 71 anni di Fornelli, ricoverati entrambi in Terapia intensiva al Neuromed e decduti nei scorsi mesi, ma comunicati solo oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 488 i pazienti deceduti con Coronavirus, 361 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 8. Si registra 1 caso rispettivamente ad Agnone, Belmonte del Sannio, Campobasso, Fossalto, Mirabello Sannitico, Riccia, Ripalimosani e Termoli.

Dunque, i positivi attualmente sono 342 in Molise, 244 in provincia di Campobasso, 98 in provincia di Isernia e 0 di fuori regione.