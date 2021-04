ASREM – Il bollettino ufficiale del 20 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi. Quindi, sono fermi a 466 i pazienti deceduti con Coronavirus, 347 nella provincia di Campobasso, 107 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 47. Ma vediamo nel dettaglio: si registrano 14 casi a Campobasso, 5 a Termoli, 4 a Bojano e Venafro, 3 a Campodipietra e Vinchiaturo, 1 a Busso, Campochiaro, Casacalenda, Gambatesa, Isernia, Larino, MAtrice, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Petacciato, Ripalimosani, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni e Sepino.

Dunque, i positivi attualmente sono 594 in Molise, 451 in provincia di Campobasso, 139 in provincia di Isernia e 4 di fuori regione.

Sono 12.949 i tamponi positivi, di cui 9.314 nella provincia di Campobasso, 3.568 in quella di Isernia e 67 persone di fuori regione. Sono 1.029 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 177.018 i tamponi fin qui processati, 144.915 dei quali negativi.

Oggi si registrano 4 ricoveri in malattie infettive, ma ci sono anche 6 dimessi.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 48 pazienti ricoverati: 39 in “Malattie infettive” e 9 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 2 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, 2 pazienti ricoverati al “Neuromed” di Pozzilli e nessun paziente ricoverato al “San Timoteo” di Termoli.