ASREM – Il bollettino ufficiale del 23 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi. Quindi, sono fermi a 467 i pazienti deceduti con Coronavirus, 348 nella provincia di Campobasso, 107 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 46. Ma vediamo nel dettaglio: si registrano 11 casi a Bojano, 9 a Campobasso, 6 a Termoli e Vinchiaturo, 2 a Bonefro e Lucito, 1 a Castelmauro, Castelpetroso, Ferrazzano, Isernia, Limosano, Montagano, Pesche, San Polo Matese, Sepino e Trivento.

Dunque, i positivi attualmente sono 656 in Molise, 517 in provincia di Campobasso, 137 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

Sono 13.089 i tamponi positivi, di cui 9.440 nella provincia di Campobasso, 3.581 in quella di Isernia e 68 persone di fuori regione. Sono 454 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 178.821 i tamponi fin qui processati, 146.500 dei quali negativi.

Oggi si registrano 2 ricoveri in malattie, Non ci sono dimessi.