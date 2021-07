La situazione secondo i dati forniti dall’ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 13876 gli attualmente positivi sono 113, 0 in terapia intensiva e 1 nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. 0 sono ricoverati al Gemelli Molise (0 in terapia intensiva e 0 in subintensiva), 0 al San Timoteo di Termoli, 0 Neuromed (0 in terapia intensiva e 0 in subintensiva). Il totale dei guariti è 13257 e il totale dei deceduti è 492. Sono stati eseguiti 215747 tamponi.

I tamponi processati nella giornata di oggi sono 330 nessun decesso, 4 nuovi positivi: 1 Acquaviva Collecroce, 1 Guglionesi, 2 Petacciato. Si registrano 8 guariti.