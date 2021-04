Il bollettino ufficiale del 13 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registra un altro decesso. Si tratta di un uomo di 77 anni di Termoli deceduto in Malattie infettive ieri, ma registrato oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 460 i pazienti deceduti con Coronavirus, 342 nella provincia di Campobasso, 107 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 46. Si registrano 10 casi a Bojano, 7 a Cantalupo nel Sannio, 5 a Campobasso e Venafro,

Dunque, i positivi attualmente sono 631 in Molise, 454 in provincia di Campobasso, 170 in provincia di Isernia e 7 di fuori regione.