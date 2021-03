ASREM – Il bollettino ufficiale del 31 marzo 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano due decessi. Si tratta di una donna di 78 anni di Campomarino ricoverata in Malattie infettive e di una donna di 88 anni di Cercemaggiore deceduta l’altro ieri, ma registrata solo oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 440 i pazienti deceduti con Coronavirus, 325 nella provincia di Campobasso, 104 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 37. Si registrano 6 casi a Campobasso, 3 a Petacciato, Riccia, Santa Croce di Magliano e Termoli, 2 a Bojano, Montecilfone, 1a Busso, Campomarino, Casalciprano, Cercemaggiore, Fossalto, Guglionesi, Isernia, Montaquila, Montesilvano, Pescolanciano, Pozzilli, San Martino in Pensilis, Sepino, Trivento e Venafro.

Dunque, i positivi attualmente sono 855 in Molise, 596 in provincia di Campobasso, 252 in provincia di Isernia e 7 di fuori regione.

Sono 12.318 i tamponi positivi, di cui 8.813 nella provincia di Campobasso, 3.439 in quella di Isernia e 66 persone di fuori regione. Sono 514 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 166.915 i tamponi fin qui processati, 136.707 dei quali negativi.

Oggi si registrano 2 ricoveri in Malattie infettive, mentre un paziente è stato dimesso da Terapia sub-intensiva del “Neuriomed” di Pozzilli.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 67 pazienti ricoverati: 58 in “Malattie infettive” e 9 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 3 pazienti ricoverati al “San Timoteo” di Termoli, 3 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise” e 6 pazienti ricoverati al Neuromed di Pozzilli.