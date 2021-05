ASREM – Il bollettino ufficiale del 4 maggio 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registra un’altro decesso. Si tratta di un uomo di 78 anni di Isernia deceduto in Malattie infettive ieri, ma riportato oggi dall’Asrem.

Quindi, sono 479 i pazienti deceduti con Coronavirus, 356 nella provincia di Campobasso, 111 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 30. Si registrano 11 casi a Campobasso, 4 a Termoli e 2 a Catellino del Biferno.

Dunque, i positivi attualmente sono 563 in Molise, 441 in provincia di Campobasso, 120 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.