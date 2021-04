ASREM – Il bollettino ufficiale del 26 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano tre decessi. Si tratta di un uomo di 50 anni di Sepino e una donna di 72 anni di Venafro ricoverati entrambi in terapia intensiva e una donna di 92 anni di Campobasso ricoverata in Malattie infettive.

Quindi, salgono a 471 i pazienti deceduti con Coronavirus, 351 nella provincia di Campobasso, 108 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 3: 2 a Frosolone e 1 a Castelmauro.

Dunque, i positivi attualmente sono 617 in Molise, 493 in provincia di Campobasso, 122 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.