ASREM – Il bollettino ufficiale del 24 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi. Quindi, sono fermi a 467 i pazienti deceduti con Coronavirus, 348 nella provincia di Campobasso, 107 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 29. Ma vediamo nel dettaglio: si registrano 13 casi a Campobasso, 3 a Bojano, 2 a Casacalenda,

Dunque, i positivi attualmente sono 664 in Molise, 519 in provincia di Campobasso, 143 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

Sono 13.117 i tamponi positivi, di cui 9.461 nella provincia di Campobasso, 3.589 in quella di Isernia e 67 persone di fuori regione. Sono 745 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 179.566 i tamponi fin qui processati, 147.193 dei quali negativi.

Oggi, si registrano 2 ricoveri in Malattie infettive e altrettanti dimessi. Mentre, un paziente è stato trasferito da Malattie infettive in Terapia intensiva del “Cardarelli”.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 50 pazienti ricoverati: 40 in “Malattie infettive” e 10 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 2 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, 2 pazienti ricoverati al “Neuromed” di Pozzilli e nessun paziente ricoverato al “San Timoteo” di Termoli.