ASREM – Il bollettino ufficiale del 28 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano due decessi. Si tratta di una donna di 54 anni di Bojano e di un uomo di 61 anni di Castel San Vincenzo, ricoverati entrambi in Terapia intensiva.

Quindi, salgono a 474 i pazienti deceduti con Coronavirus, 353 nella provincia di Campobasso, 109 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 37. Si registrano 12 casi a Petrella Tifernina, 5 a Campobasso e Isernia,

Dunque, i positivi attualmente sono 616 in Molise, 486 in provincia di Campobasso, 127 in provincia di Isernia e 3 di fuori regione.

Sono 13.203 i tamponi positivi, di cui 9.527 nella provincia di Campobasso, 3.608 in quella di Isernia e 68 persone di fuori regione. Sono 525 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 181.813 i tamponi fin qui processati, 149.205 dei quali negativi.