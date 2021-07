ASREM – Il bollettino ufficiale del 29 luglio 2021.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi.

Quindi, sono 492 i pazienti deceduti con Coronavirus, 365 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione.

Dunque, i positivi attualmente sono 119 in Molise, 80 in provincia di Campobasso, 39 in provincia di Isernia. Mentre, nelle ultime 24 ore in Molise, si registrano 13 positivi: 5 a Venafro, 4 a Campobasso e 1 rispettivamente a Campomarino, Ferrazzano, Frosolone e San Martino in Pensilis.

Sono 13.925 i tamponi positivi, di cui 10.049 nella provincia di Campobasso, 3.803 in quella di Isernia e 73 persone di fuori regione. Sono 451 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 218.201 i tamponi fin qui processati, 183.940 dei quali negativi.

Oggi non si registrano ricoveri e non ci sono dimessi, quindi al “Cardarelli” di Campobasso c’è sempre un solo paziente in “Malattie infettive”, mentre la “Terapia intensiva” è vuota. Non ci sono pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, né al “Neuromed” di Pozzilli e neanche al “San Timoteo” di Termoli.

Le persone in isolamento sono 2.083.

Oggi si registran0 7 guariti, quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 13.300 di cui 9.590 della provincia di Campobasso, 3.650 della provincia di Isernia e 60 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 2.276 a Bojano, 1.593 a Termoli, 645 a Larino, 2.554 a Venafro, 626 a Riccia e 488 a Agnone per un totale di 8.182 visite.