ASREM – Il bollettino ufficiale del 5 maggio 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, non si registrano decessi.

Quindi, sono 479 i pazienti deceduti con Coronavirus, 356 nella provincia di Campobasso, 111 nella provincia di Isernia e 12 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 11. Si registrano 5 casi a Guardiaregia, 1 rispettivamente a Campobasso, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Ferrazzano, Matrice, Ripalimosani.

Dunque, i positivi attualmente sono 529 in Molise, 412 in provincia di Campobasso, 115 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

Sono 13.369 i tamponi positivi, di cui 9.662 nella provincia di Campobasso, 3.639 in quella di Isernia e 68 persone di fuori regione. Sono 474 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 185.743 i tamponi fin qui processati, 152.824 dei quali negativi.

Oggi, non si registrano ricoveri, mentre ci sono 3pazienti dimessi: 2 da Terapia intensiva e 1 da Malattie infettive del “Cardarelli”.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 35 pazienti ricoverati: 29 in “Malattie infettive” e 6 in “Terapia intensiva”. Mentre non ci sono pazienti ricoverati al “Gemelli Molise”, né al “Neuromed” di Pozzilli e neanche al “San Timoteo” di Termoli.

Le persone in isolamento sono 2.853.

Oggi si registrano anche 45 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 12.347 di cui 8.880 della provincia di Campobasso, 3.413 della provincia di Isernia e 54 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 2.085 a Bojano, 1.557 a Termoli, 645 a Larino, 2.445 a Venafro, 545 a Riccia e 452 a Agnone per un totale di 7.729 visite.