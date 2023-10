“ DATECI UNA SEDE PER IL NEO CIRCOLO SOCIALE DI VENAFRO ! ”, LA SOLLECITAZIONE DEI VENAFRANI ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI

Una istanza che prende più l’aspetto di un “grido” ! “Dateci un locale -è la domanda crescente di tanti venafrani ambosessi e di età, cultura ed estrazione sociale diversa- dove poter costituire e far vivere il costituendo “CIRCOLO SOCIALE DI VENAFRO”, aperto a tutti e potenzialmente promotore/ideatore di mille iniziative ed attività socio/culturali. Non può una città di 11mila residenti restare sprovvista di siffatta realtà, appunto un Circolo Sociale, e non è ulteriormente ammissibile che si sia costretti a restare sulle panchine per strada o seduti dinanzi ai bar da parte di persone avanti negli anni per tante ore della giornata senza poter far nulla di utile e costruttivo. Tutt’altro avverrebbe con la creazione di un circolo degno di tal nome. Ci si incontrerebbe volentieri, si socializzerebbe, si trascorrerebbe utilmente del tempo assieme agli altri, si promuoverebbe di tutto come gite, escursioni, mostre, convegni, appuntamenti sociali ect. e si vivrebbe finalmente in tutt’altro e più costruttivo modo. Oggi invece tutto questo a Venafro non avviene, non é possibile attuarlo ! Ci sono solo le panchine per strada ! Ossia il nulla !”. Quale la proposta per sopperire a tanto e rilanciare la vita associativa a Venafro ? “Va messa a disposizione da parte del Comune di Venafro una sede di proprietà municipale idonea, in zona centrale e facilmente raggiungibile -afferma chi propugna la nuova realtà- per evitare spese di fitto e favorire la piena frequentazione dell’istituendo Circolo. In piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, il cosiddetto “Salotto Buono” della Venafro antica, ci sono locali a pian terreno di proprietà comunale non utilizzati, quelli dell’ex proprietà privata oggi appartenente all’ente locale che l’ha acquistato decenni addietro. Non occorrerebbe tanto per dedicarne uno/due al costituendo CIRCOLO SOCIALE DI VENAFRO ! Davanti c’è l’ampia piazza Vittorio Veneto, esistono zone di parcheggio e il rione è facilmente raggiungibile. Pensiamo che la cosa sia fattibile non ravvisandosi difficoltà di sorta, per cui chiediamo all’amministrazione comunale di dare seguito alla cosa. Da ricordare solo che qualche legislatura trascorsa con l’allora Commissario Prefettizio dr. Ferri si prese a parlare dell’apertura di un CIRCOLO SOCIALE in città, risultando l’innovazione quanto mai urgente ed utile sotto il profilo socio/culturale. Pochi mesi però ed il commissariamento del Comune di Venafro terminò, si andò a nuove elezioni amministrative locali e da allora nessuno più ha ripreso e caldeggiata la cosa ! Si aprirà finalmente una realtà tanto ed unanimemente condivisa dai venafrani ? Ce lo auguriamo !”.

T.A.