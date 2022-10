di Giampiero Giunti

Polonia. A Varsavia si è svolto sabato 29 Ottobre il Campionato Mondiale di “Salsa Shine” organizzato dalla federazione “I.D.O. WORLD COUPLE DANCE CHAMPIONSHIPS” a cui hanno partecipato molteplici nazioni. A rappresentare l’Italia diversi ballerini tra cui la fornellese Stella Petrarca.

La giovane ballerina si è scontrata con i più forti ballerini provenienti da tutto il mondo (Spagna, Colombia, Cuba, Porto Rico, America, Australia, Asia, Francia e tante altre nazioni). Le tante ore di lavoro, i tanti sacrifici e le numerose rinunce sono state ripagate con questa prestazione su uno dei palchi più prestigiosi e che ha portato la molisana Stella Petrarca sul tetto del mondo. La giovane, conosciutissima nell’ambiente “salsero” nazionale ed ora anche internazionale, ha sfoggiato una performance ad altissimi livelli laureandosi vice campionessa del mondo.

Le sue parole attraverso il social Facebook: “Sembra tutto così un sogno eppure è accaduto per davvero. Sono salita sul secondo scalino del podio è mi sentivo così felice che non saprei descrivervelo! Solo grazie a voi Antonio Berardi, Jasmina Berardi per avermi fatto innamorare di questo mondo, di queste competizioni che ti stremano l’anima ma poi ti accarezzano il cuore! Grazie a te Angelica Fino che per ogni mia scelta ci sei sempre, per tutti i consigli preziosi e per essermi vicina sempre! Grazie a tutta la mia famiglia che sono stati in attesa con più ansia di me per tutti questi giorni! Grazie a tutti voi per avermi lasciato un messaggio, vi sto ancora leggendo tutti ed è bellissimo! Ma soprattutto grazie a tutti i ragazzi che erano lì a tifare per tutti noi. E grazie a me, per aver avuto la forza e il coraggio di non mollare mai nemmeno quando ho pensato di non potercela fare!”.

Definizione di “Salsa Shine”. E’ una disciplina caraibica individuale (non di coppia) che amalgama passi di salsa (pasitos) e gestualità del corpo tirando fuori femminilità per le donne e virilità per gli uomini.

A Stella Petrarca, da tutta la redazione di Futuro Molise le congratulazioni per aver conseguito un risultato storico e portando il nome della nostra regione sul tetto del mondo. “Ad maiora semper” per la sua costellata carriera di ballerina.