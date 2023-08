di T.A.

Come in tant’altre zone del centro Italia, anche il Molise ha dovuto fare i conti col maltempo, soprattutto col forte vento. A risentirne anche Venafro, con verde pubblico e giardini privati ad accusare danni consistenti. Il forte vento e la pioggia insistente hanno avuto ragione tra l’altro anche di robusti rami degli alberi di tiglio intorno al Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, il salotto buono del centro storico. Il maltempo comunque ha colpito anche i giardini delle proprietà private, distruggendo ortaggi e verdure varie. Si segnalano inoltre tegole volate via dai tetti delle abitazioni private e finiti pericolosamente sulle strade pubbliche, per fortuna senza conseguenze fisiche per le persone. Già nella giornata odierna di sabato comunque il tempo è migliorato progressivamente, facendo tirare un grosso respiro di sollievo a tutti.