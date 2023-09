di T.A.

DANNI ALLA SCACCHIERA PUBBLICA DEL GIOCO DEGLI SCACCHI IN PIAZZA VITTORIO VENETO A VENAFRO

Venne realizzata anni addietro quale testimonianza a sostegno dello storico trend venafrano per il gioco degli scacchi. Si ricordano al riguardo i partecipatissimi Tornei di Scacchi degli anni addietro con giocatori e maestri anche dell’est europeo, nonché gli storici Scacchi di Venafro del IX sec., ossia gli scacchi più antichi d’Europa rinvenuti nella tomba di un antico guerriero in località Chiaione di Venafro ed oggi esposti ed ammirati al Museo Nazionale di S. Chiara della città. Si sta scrivendo della suggestiva scacchiera pubblica in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato abbastanza utilizzata da giocatori locali e non di scacchi, che purtroppo giorni addietro è andata soggetto a consistenti danneggiamenti da parte di un automobilista che, entrato con la propria auto (non l’avrebbe dovuto fare date le barriere metalliche presenti) in una zona protetta della piazza e probabilmente non avvedendosi delle quattro sfere che delimitano la scacchiera, ne ha divelto una, trascinandola per diversi metri. Solo le grida delle persone presenti hanno fermato l’ignaro automobilista ! Ormai però il danno era fatto ! Si aggiusterà ? E’ quanto chiedono i venafrani in genere, in particolare i pensionati che sono soliti intrattenersi sulle panchine nei pressi della scacchiera in questione e gli appassionati della bellissima disciplina sportiva in argomento, appunto il Gioco degli Scacchi.