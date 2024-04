di T.A.

Sembra non avere pace,visti i danni che di continuo si registrano alla sua base, ora spezzando le catene tra le colonnine di pietra ora danneggiando le predette colonnine. Il tutto, è bene ribadirlo, è casuale e scaturisce dal traffico su gomma giornaliero che nel transitare attorno al Monumento al centro di Piazza D’Acquisto ne investe le strutture alla base, distruggendole sistematicamente. In effetti tali danni sono ricorrenti, tant’è le ripetute segnalazioni dei media, ma non sempre e con tempestività s’interviene ad aggiustare, restituendo la naturale attrattiva al Monumento. Si continua cioè ad arrecare danni fortuiti e casuali alla struttura in pietra e ferro, nonostante che questa stia a significare i valori della Patria, del prossimo e della democrazia istituzionale. In ragione di tanto non appare superfluo suggerire, oltre che una maggiore attenzione a quanti circolano su gomma attorno al Monumento evitando di investirlo e danneggiarlo, anche l’installazione di più opportune e robuste strutture protettive tutt’intorno all’impianto in questione, così da preservarlo in maniera continua ed adeguata, soprattutto per i valori che rappresenta.