Danneggiamento casuale o vandalismo all’esterno della Cattedrale di Venafro

A terra -distrutte- catene e colonna in pietra che delimitano sulla sinistra l’area della Cattedrale di Venafro, lo storico luogo di culto dedicato all’Assunta alla periferia ovest della città e ricco della Porta Santa situata alla destra dell’ingresso principale. Trattasi di danneggiamento casuale ed involontario, oppure di gratuito e stupido vandalismo ? In effetti sono state trovate a terra (ed ancora lì sono, abbattute e distrutte) la catena di ferro ed una delle colonnine in pietra che sulla sinistra delimitano l’area, impedendo l’accesso delle auto. La catena è spezzata ed a terra. La colonna di pietra è a sua volta a terra, semidistrutta ! Le domande che si pongono : si sarà trattato di errata manovra di qualche auto e perciò un danneggiamento casuale ? Un urto, anch’esso non voluto ma violento di qualche scooter ? O del gratuito atto di vandalismo di qualche sciocco? Certo é che il danno è consistente e brutto a vedersi, trattandosi di una delle chiese più amate dai venafrani, appunto la Cattedrale. Verrà riparato in fretta ? E’ l’augurio unanime ! Intanto l’episodio ha fatto venire alla mente altro danneggiamento di struttura pubblica verificatosi tempo addietro a Venafro e rimasto mesi senza essere riparato. Il riferimento è per il Monumento al Carabiniere in piazza D’Acquisto, le cui catene di ferro e le colonnine di pietra alla base vennero abbattute, forse nottetempo o nel corso della manovra di qualche mezzo pesante, senza essere riparate nel breve. Il danno infatti, peraltro assai vistoso, rimase a lungo sotto gli occhi di tutti data la centralità della piazza e del Monumento dedicato ad uno dei simboli della libertà e della Repubblica Italiana, il valoroso Carabiniere Salvo D’Acquisto. Finalmente, ma dopo tanti mesi, qualche “mano pietosa” ha rialzato alla meglio la colonnina distrutta, fermo restando il persistere del danneggiamento, non ancora restaurato come si conviene. Andrà diversamente per catena e colonna in pietra abbattute alla Cattedrale ? Non si può far altro che augurarselo e sperare … !