La poliedrica attrice Daniela Terreri ospite di Nonsolomusica Radio

Teatro, film, concerti a fianco di Ferilli, De Sica, Pivetti, Valeri, Proietti

Venerdì 19 marzo, alle ore 18:30, in diretta sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, la cantautrice Lara Molino, direttrice artistica dell’Associazione Culturale Nonsolomusica e dell’omonima radio web, avrà il piacere di intervistare la bravissima Daniela Terreri, un’artista poliedrica e piena di talento. Daniela Terreri, è attrice, cantante, musicista, ballerina, autrice, regista e insegnante. Portfolio ricchissimo che va dal teatro al cinema alla televisione, ha lavorato con Paolo Sorrentino e Paolo Virzì. Conosciutissima per i suoi ruoli in Don Matteo, Provaci Ancora Prof, Il Peccato e La Vergogna, Anna e I Cinque e Boris. Insegna Arte Scenica presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.

Terreri, vive da tanti anni a Roma, ma è molisana, nata ad Isernia, originaria di Pescopennataro. Si è diplomata in pianoforte e canto e poi laureata in Regia del Teatro Musicale, è stata assistente alla regia della grande e indimenticabile Franca Valeri. È nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di poliziotta in Provaci ancora Prof con Veronica Pivetti e quello di cameriera nella serie La ladra. Ha lavorato, inoltre, con Sabrina Ferilli, Enrico Brignano, Enzo Decaro, Gigi Proietti, Paolo Conticini, Christian De Sica, per citarne alcuni.

Il 19 marzo, come nelle altre puntate, gli ascoltatori che seguiranno la trasmissione, potranno intervenire, lasciando dei commenti o facendo delle domande alla protagonista.

