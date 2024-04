di T.A.

“CHE TRISTEZZA ! OFFENDERE L’EUCARESTIA GESU’ CON LA PATATINA IN LUOGO DELL’OSTIA !” COSI’ I CATTOLICI DEL MOLISE DOPO L’INFELICE SPOT PUBBLICITARIO

Questa francamente mancava ! E mai si sarebbe pensato che un brutto giorno si sarebbe potuta concretizzare ! Ed invece è incredibilmente avvenuto, anche se l’infelicissima trovata pubblicitaria via tv di una nota casa di alimenti è stata prontamente ritirata, sentite le generali, unanimi e giustificatissime lamentele. Trattasi dell’infelice trovata pubblicitaria, esattamente di un spot via cavo ideato da nota azienda nazionale evidentemente per propagandare il proprio prodotto. In effetti nel video, come scritto subito ritirato, si vedeva un sacerdote -ovviamente era tutta una finzione cinematografica, per fortuna- nell’atto di distribuire dall’altare l’eucarestia a delle suore, a loro volta -vogliamo ritenere- non reali bensì semplici attrici. L’incredibile però era che non si trattava della rituale ostia consacrata quale Corpo di Gesù, bensì di una patatina ! Dal che il giudizio nient’affatto tenero di tanti cattolici anche del Molise : “Che tristezza !”, ha sbottato contrariatissima una fedele- offendere l’Eucarestia Gesù con la patatina in luogo dell’ostia ! Una offesa autentica per ciascun cristiano !”. L’accaduto, come scritto, ha sconcertato non poco e non si sono fatte attendere dure prese di posizioni dall’ambito cattolico. E’ anche partita, seduta stante, una petizione popolare “perché venga ritirata immediatamente -si legge nel comunicato- la réclame blasfema che ridicolizza il Mistero del Corpo di Cristo, offendendo milioni di fedeli !”. E la petizione ha raccolto in pochissimo tempo tante migliaia di sottoscrizioni ! Intanto però “il fattaccio”, meglio l’infortunio era avvenuto e diffuso via rete a tutti, che non hanno affatto gradito una volta visionatolo loro malgrado. L’accaduto è l’ennesima triste conferma dei momenti difficili, anzi difficilissimi, che si stanno vivendo a tutti i livelli, senza risparmiare niente e nessuno ! Domanda : si fermerà una buona volta tale deprimente ed avvilente discesa dei valori e dei capisaldi della nostra civiltà socio/religiosa di cristiani, cattolici e credenti ? Non resta che augurarselo di vero cuore e prima che non sia troppo tardi !