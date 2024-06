di T.A.

Una testimonianza diretta ed umana dei valori che il territorio sannita continua a preservare, tramandoli nel corso dei tempi. La citazione in tal senso arriva a firma di Michele Petraroia il quale, nella ricorrenza di Sant’Antonio, ama informare : “Un messaggio dalla civilissima Terra Sannita che custodisce a Sant’Angelo in Grotte un patrimonio culturale, artistico e religioso di incommensurabile valore umanitario. Basti sapere che nel 1950 venne fortuitamente ritrovata una cripta con affreschi del 1360 riferiti alle opere di Pace e di Fraternità Universale, come “dar da mangiare agli affamati, accogliere il forestiero, visitare i malati e i carcerati, amare il prossimo” ed altro ancora. L’auspicio conclusivo e beneaugurante di Petraroia : “Che Sant’Antonio di Padova aiuti l’umanità a ripudiare la guerra e a non lasciare soli i bimbi che soffrono per mancanza di fede”. Gran bello e positivo messaggio questo dell’ex politico molisano.