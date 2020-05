Dall’11 al 15 maggio Open Week, UniMol sul web. Vicini subito: l’invito a maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e docenti per sapere tutto su orientamento, offerta formativa, opportunità. Il programma nei prossimi giorni.

Open Week UniMol è la settimana di programmazione YouTube che, dall’11 al 15 maggio, l’Università degli Studi del Molise ha pensato per far conoscere i corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, i servizi offerti agli studenti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero.

Si tratta di una riformulazione originale, in chiave telematica, dei percorsi di orientamento per permettere agli studenti, alle famiglie e agli Istituti di scoprire l’offerta formativa dell’Università: un altro modo di essere Vicini subito, in attesa di poter vivere l’Università insieme.

Sarà un evento misto, in parte live e in parte registrato. La programmazione, sul canale YouTube di Ateneo, sarà comunicata sul sito e sui social dell’Università nei prossimi giorni.

Per ognuno dei 32 corsi di laurea è prevista una presentazione che vedrà coinvolti uno o più docenti, laureati e testimonial. Nelle presentazioni verranno spiegati i piani di studio, gli sbocchi professionali, i servizi offerti, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca esteri, le opportunità e le politiche di diritto allo studio, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le tante proposte di stage e tirocini.

Il programma prevede che ogni giorno siano presentati i corsi di laurea di uno o due Dipartimenti.

A orari stabiliti nella programmazione, si potrà scegliere di compiere il percorso di studi che interessa, si potranno porre domande specifiche e anche concordare successive riunioni live con i docenti tutor, i presidenti dei corsi di laurea, i delegati all’orientamento per approfondimenti, richieste e curiosità.

Sarà previsto anche un momento dedicato ai genitori e alle famiglie, giovedì, 14 maggio, alle ore 16.00.

L’Open Week di UniMol si aprirà l’11 maggio alle ore 12.00 con una sessione live (replicata anche nel pomeriggio alle ore 16.00) tenuta dal Rettore, prof. Luca Brunese, che proporrà il profilo generale dell’Università del Molise, le sue caratteristiche generali e le sue opportunità principali.

Ø Sin da subito è consigliabile iscriversi al canale YouTube di Ateneo per seguire l’evento: https://www.youtube.com/user/unimolise

Ø Per rendere l’esperienza il più efficace possibile si raccomanda di compilare il form

Ø Per prenotazioni ed info orientamento@unimol.it.

Aspettiamo Tutti. Proprio Tutti. Vicini e Insieme

A breve saranno disponibili sul sito istituzionale www.unimol.it maggiori informazioni sul programma dell’evento e sulle modalità di partecipazione.