di T.A.

Continuano gli impegni dell’Ordine dei Giornalisti del Molise a supporto della formazione professionale dei propri iscritti. Organizzati altri due incontri formativi.

Il primo è un Corso formativo in presenza a Campobasso presso la sala biblioteca del consiglio regionale, il 19 ottobre ore 16/19 per 5 crediti deontologici su: odio in rete, bullismo e tutela dei minori, revenge porn. A seguire il Corso formativo in presenza presso la sede dell’Ordine il 24 ottobre ore 9.30/12.30 per 5 crediti deontologici, con il garante nazionale dell’adolescenza Carla Garlatti in collegamento, sulla giustizia ripartiva. Per entrambi i corsi è necessaria la prenotazione sulla piattaforma dell’OdG.