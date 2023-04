Secca replica di Di Sandro (FdI) all’ipotesi del Rettore dell’Unimol, il prof. Brunese, quale candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali del Molise

Non si sa chi abbia fatto il nome del prof. Brunese quale candidato del centrodestra per la presidenza della futura giunta regionale che uscirà dalle prossime elezioni molisane! Dal tavolo politico del centrodestra molisano non è comunque uscito. Si auspica perciò che il prossimo candidato di centrodestra alla presidenza del governo regionale sia un politico ed un molisano. Fratelli d’Italia hai numeri per esprimerlo. Il suo nome comunque uscirà dal tavolo politico del centrodestra molisano, fermo restando che l’avallo ultimo e definitivo spetterà al centrodestra a livello nazionale. Intanto Fratelli d’Italia del Molise è pronto ed ha i numeri per dire la sua al prossimo ed importante appuntamento elettorale regionale di fine giugno. Sono i concetti espressi dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Molise, il neo consigliere regionale Filoteo Di Sandro, circa l’ipotesi circolante da qualche settimana che vedrebbe il Rettore dell’Unimol, il prof. Brunese, quale candidato presidente del centrodestra per la nuova presidenza della giunta regionale che uscirà dall’urna di fine giugno. Designazione, si ricava dai concetti dell’esponente collese del partito della Meloni, che spetterà unicamente all’ambito politico prima regionale e quindi nazionale del centrodestra, e non ad altri settori. Di Sandro quindi fermo sulle potenzialità di FdI quale prossimo protagonista del voto regionale per dare continuità al governo molisano di centrodestra, senza demandare ad altri le designazioni a farsi ma ribadendo i diritti e gl’ impegni politici del partito che rappresenta.