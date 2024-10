Dal Presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, perviene il seguente messaggio di cordoglio per la scomparsa di persona attivissima nel sociale, Nino Santoro : “Addio a Nino Santoro, un uomo gentile e altruista che mancherà a tutto il Molise. La malattia lo ha strappato troppo presto alla vita, ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Con il suo impegno alla guida della cooperativa “Lavoro Anch’Io” di Isernia ha regalato migliaia di sorrisi a tante persone con disabilità. Per me è sempre stata un’emozione profonda vedere da vicino i lavorii dei ragazzi a cui Nino, insieme ai suoi collaboratori, aveva trasmesso l’arte della creatività. Sempre dalla parte dei più fragili e degli ultimi, Santoro è stato da esempio per tutti. Alla famiglia e ai suoi amici le condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione provinciale. Buon vento”.

T.A.