di T.A.

LA SOLIDARIETA’ DEI MOLISANI AL DRAMMA DEL MAROCCO A SEGUITO DEL DEVASTANTE TERREMOTO CHE HA GIA’ PROCURATO OLTRE 2MILA MORTI

UNA MAROCCHINA CHE LAVORA A VENAFRO PER AIUTARE ECONOMICAMENTE FIGLIE FAMILIARI IN MAROCCO RINGRAZIA DELLA VICINANZA SOCIO/UMANITARIA DI TANTI

La gente comune del Molise esprime la massima solidarietà e vicinanza socio/umanitaria al popolo marocchino duramente colpito dal devastante terremoto di magnitudo 6,9 che ha comportato oltre 2mila morti e distrutto tantissimo nel martoriato Paese africano. Una tragedia che ha scosso molti molisani i quali, mentre si augurano che gli aiuti internazionali aiutino prestissimo i terremotati, sono vicini ai tanti marocchini ambosessi che vivono per lavoro in Molise. Tra siffatti extracomunitari nella nostra regione, si segnala il caso di una giovane madre marocchina di due figli che da tempo ha lasciato il proprio Paese di origine e gli affetti familiari, in particolare i due figli minorenni, per lavorare nella nostra regione ed aiutare economicamente i suoi in Marocco. La donna vive e lavora a Venafro, dove sin dall’inizio è stata accolta benissimo e dove nel difficile momento attuale in molti le sono vicini, chiedendole notizie sulla propria famiglia e sui figli. Lei, ringraziando con un largo sorriso, risponde “Per fortuna i miei che vivono a Marrakech stanno tutti bene, a partire dai miei due figli piccoli. Il terremoto non li ha colpiti ed è stata una vera fortuna. Sento quotidianamente loro e i miei, ricevendo notizie confortanti. Il terremoto è stato terribile, mi viene detto, ma la mia famiglia è rimasta miracolosamente illesa. Ringrazio tutti a Venafro della solidarietà che stanno mostrando nei miei confronti e del Marocco in genere. Grazie molisani e grazie di cuore venafrani !”.