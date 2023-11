di T.A.

SI PENSA AI FUTURI APPUNTAMENTI ELETTORALI COMUNALI E REGIONALI

L’estate è alle spalle, il sole non scotta più, i bellissimi soggiorni marini solo un piacevole ricordo, altrettanto le passeggiate su monti e colline, le giornate sono divenute uggiose al pari del cielo grigio, componenti atmosferiche che costringono tra le classiche quattro mura, ed ecco venir fuori idee e riflessioni in prospettiva innovative. Nell’isernino ne circola una in particolare, passataci da chi evidentemente assieme ad altri e da tempo vi riflette a 360° per imboccare la strada maestra giusta e fare centro. Detto che in tanti vi stanno ragionando ritrovandosi sui concetti di fondo, ecco l’idea : creare, previo approfondito dibattito/confronto preliminare, il nuovo movimento -o partito politico, se si preferisce – de “ I CONSERVATORI “. “Avrà etichetta tutta molisana -anticipano coloro che vi stanno ragionando- e mira diritto a rifondare e rinnovare metodi, sistemi e personaggi facendo leva su principi all’apparenza ovvii, ma che una volta applicati in tutta coscienza rivoluzioneranno in profondità e di netto. Trattasi di SENSO CIVICO ed AMOR PROPRIO, componenti in grado di scrivere ben diversa storia dei nostri tempi e dello stesso Molise.

Si avverte la necessità dell’impegno civico e del senso di responsabilità sociale perché le cose procedano diversamente, rifondando appunto atteggiamenti ed impegni. E’ il molisano comune che lo chiede e “I CONSERVATORI” sapranno rispondere, animati dai principi necessari”. Quindi i progetti futuri d’intervento: “ “I CONSERVATORI” , acquisiti i pareri popolari, saranno ai nastri di partenza dei prossimi appuntamenti elettorali comunali e regionali del Molise, convinti della necessità di rilanciare gli entusiasmi socio/politici smarriti. Occorrono responsabilità, impegno, senso civico ed amor proprio perché questa terra e la sua gente ritrovino quanto avevano ed hanno perso”. Come si muoveranno “I CONSERVATORI” sul territorio molisano ? “Verranno promossi incontri territoriali un po’ ovunque anche per strada, in piazza ect. per incontrare la gente del Molise, parlare, spiegarsi e recepire domande ed attese. Si opererà alla luce del sole ed in tutta trasparenza affinché l’azione sia popolare e proficua al massimo”. I margini di successo ? “Tanti, visto lo stato delle cose”. Un primo slogan de “I CONSERVATORI”? “Dateci retta, sentite a noi … !”. A presto allora, per incontrare, ascoltare e ragionare assieme a “I CONSERVATORI” del Molise, con l’auspicio di un’alba nuova per tutti!