Il Coro Serafico della Basilica di San Nicandro a Venafro interpreta un toccante brano dei Gen Rosso in segno di solidarietà socio/umanitaria per il 92enne prof. Carlo Gilardi del Lecchese

L’augurio è che l’ex docente recuperi la propria autonomia di vita tra coltivazioni, casa ed animali da cortile

Il Molise, ed in particolare gente di diversi Comuni della seconda provincia molisana come Venafro, Pozzilli, Montaquila ed altri centri ancora, il Molise -si scriveva- torna a manifestare la propria solidarietà socio/umanitaria nei confronti del 92enne prof. Carlo Gilardi del Lecchese. Questi da anni è ospite, su decisione dell’amministratore di sostegno e della Magistratura, di una casa di riposo nella propria zona di nascita, struttura che lo tratta benissimo assistendolo in toto. L’ex docente però, che è autonomo, lucido di mente e con la proverbiale educazione che da sempre lo contraddistingue, pur riconoscendo la bontà del trattamento che riceve chiede di tornare nella sua campagna di proprietà ad accudire terreni, coltivare prodotti della terra ed allevare animali da cortile. In una parola chiede di recuperare la libertà e tornare alla vita libera ed autonoma di sempre. Il tempo però passa e giusto poco tempo addietro il prof. Carlo, evidentemente sconfortato per la sua vicenda, ha addirittura espresso il desiderio di morire, stante la propria condizione di vita. L’affermazione ha colpito i suoi concittadini e conoscenti, impressionati dal pensiero espresso dall’ ex docente, sin qui noto per l’amore per la vita. Sulla vicenda umana dell’anziano ultra novantenne del Lecchese torna a farsi sentire il Molise e particolarmente tornano a suonare e cantare tanti della seconda provincia molisana, già in passato protagonisti di un video sonoro con piano e clarino per manifestare solidarietà e vicinanza al prof. Carlo, video tantissimo apprezzato sul web tant’è le numerose visualizzazioni ricevute. In questo ennesimo intervento ripropone la piena vicinanza all’ex docente il Coro Serafico della Basilica di San Nicandro a Venafro, diretto da Gianluca all’organo e composto da Milena, Sofia, Gerardo, Lucia, Nadia e Adele. Il team ha appena registrato nello stesso luogo di culto dedicato al Patrono della città il bellissimo “Servo per amore” dei Gen Rosso, che si può ascoltare allegato al presente servizio. L’iniziativa solidale ha un preciso scopo : il ritorno alla propria vita di sempre da parte dell’ex docente. “Siamo vicini alla vicenda del prof. Carlo -hanno affermato organista e componenti del coro molisano- ed auspichiamo che il nostro intervento musicale contribuisca a risolvere la situazione”. Quindi l’appello all’ex docente : “Si faccia forza professore -affermano all’unisono Gianluca, Milena, Sofia, Gerardo, Lucia, Nadia e Adele- e le auguriamo di tornare presto alla sua esistenza tanto amata tra terreni, campagna, prodotti della terra ed animali da cortile.”