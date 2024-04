di T.A.

Giornata per celebrare e festeggiare assieme a Papa Francesco l’Azione Cattolica. Ed anche dal Molise si è partiti per raggiungere la Basilica di San Pietro nella Capitale muniti di striscioni ed altro per la particolare giornata, inneggiando all’Azione Cattolica. Nella circostanza Piazza San Pietro era gremita di gente di ogni età ed il Sommo Pontefice è stato accolto da un’autentica ovazione. Quindi i riti religiosi ed a seguire la festa a sottolineare l’importanza dell’Azione Cattolica. Commento dei molisani presenti domenica in piazza San Pietro : “E’ stato bello ed importante esserci. Una vera festa di colori e gioventù, quale testimonianza precisa del peso dell’Azione Cattolica. E il Sommo Pontefice ha testimoniato con la sua soddisfatta presenza l’importanza della giornata”.