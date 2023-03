Volete allestire “ i favor’ “, i tradizionali falò venafrani di San Giuseppe del prossimo 19 marzo, o anche falò per la innovativa Notte dei Fuochi del precedente 18 marzo a sera, e non avete legna da ardere in piazza ? Nessun problema ! La fornisce gratuitamente il Consorzio di Bonifica di Venafro, stando alle dichiarazioni del consigliere consortile al demanio prof. Michele D’Agostino. “C’è tantissima legna a terra di proprietà consortile nei pressi della sede venafrana della bonifica -afferma l’amministratore- per cui ho suggerito all’ente di metterla a disposizione gratuitamente per i prossimi “ favor’ “ venafrani, i tipici falò di San Giuseppe della sera del 19 marzo, o per la simile iniziativa di 24 h prima, ossia La Notte dei Fuochi sempre a Venafro. La proposta è stata condivisa, per cui chi intende fruirne può andare alla sede del Consorzio e chiedere legna gratuita per tali finalità sociali. L’addetto dell’ente, Bucci, la darà ai richiedenti”. “ Favor’ “ a go/go e facilmente quindi prossimamente a Venafro, senza la necessità -così come accadeva un tempo- di andare a procurarsela nei giorni precedenti. In effetti prima i giovani di Venafro si attivavano per giorni alla ricerca di legna con cui comporre il 19 a sera “ i favor’ “, ammassandola per settimane nei diversi rioni. Quindi dal pomeriggio del 19 allestivano sulle piazze venafrane enormi cataste di legna, cui davano fuoco dalle prime ombre della sera. Tali magnifici ed imponenti “ favor’ “, frutto del lavoro di decine e decine di perone, ardevano e riscaldavano sino a notte inoltrata, attirando e richiamando tanta gente ben felice di ritrovare il compaesano dopo i rigidi rigori dell’inverno che avevano costretto a restare tappati in casa. Erano, “ i favor’ “ del passato, una sorta di annuncio dell’imminente primavera, cioè del bel tempo primaverile ! Si ripeterà a giorni tutto questo ? Non resta che augurarselo !