Il Gen. di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, da poco designato Comandante Generale dei Carabinieri, ha diramato il proprio pensiero di militare ed uomo circa il momento socio/civile che stanno vivendo l’Arma e l’Italia intera affermando il concetto secondo cui occorrono “Dedizione e coraggio per superare ogni sfida“. Di seguito il pensiero del Gen. Luongo, riportato da “Antenna Sud” e rivolto a tutti i Carabinieri d’Italia : “ L’umanità che contraddistingue il Carabiniere vi pone, nell’immaginario collettivo, come baluardo contro le ingiustizie”. Quindi il prosieguo del pensiero dell’Alto Ufficiale dell’Arma : “La nostra professionalità è la risposta migliore anche ai commenti ingiusti apparsi su alcuni organi d’informazione, (soprattutto dopo la vicenda dell’inseguimento di Milano, ndr)”. Dopodiché l’esortazione del Gen. Luongo, nato a Napoli e cresciuto a Venafro in Molise, a proseguire con determinazione e senso del dovere, ricordando l’importanza della loro missione. “Sono fiero -ha aggiunto l’alto Ufficiale della Benemerita- di voi. La vostra dedizione e il vostro coraggio sono la forza di questa istituzione. Insieme, come sempre, supereremo ogni sfida”. In chiusura di messaggio il ringraziamento del Gen. Luongo rivolto ai militari e alle loro famiglie, accompagnato da un sincero saluto e l’orgoglio di essere il loro comandante generale.