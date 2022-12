Auguri particolari quelli che arrivano dal Carsic di Venafro, centro per il recupero sociale degli invalidi e che da 50 anni opera nell’ex Seminario Vescovile di Venafro ospitandovi circa cento soggetti disabili e dando lavoro ad un pari numero di addetti, rappresentando in tal modo la più consistente realtà occupazionale venafrana. A fare gli auguri all’esterno sono gli stessi amministratori del Centro, il sig Caterina e l’avv Esposito, che pur nelle limitazioni imposte dal COVID e quindi nell’impossibilità di promuovere appuntamenti socio/ricreativi nell’istituto come avveniva sino al recente passato, hanno inteso idealmente aprire le porte del Centro per augurare a tutti Buon Natale e serenità, con l’auspicio che l’azienda finalmente non conosca più le ristrettezze economiche del recente passato. Questa testata è ovviamente vicina ad ospiti e lavoratori del Centro, manifestando piena vicinanza alla direzione aziendale.