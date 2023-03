Inno in versi alla Primavera dal Brindisino quale omaggio ai molisani e alla sana ed accogliente terra

molisana

Quando c’è la passione, frammista ad inclinazione naturale, viene spontaneo e immediato scrivere in versi.

E così Rosita Alessandra Letizia di Francavilla Fontana nel Brindisino, estremo sud del ”tacco” italico, non ha

avuto esitazione nel decantare in versi la Primavera appena sbocciata per un omaggio lirico ai molisani che

di certo apprezzeranno. Ecco il testo della donna : “ PRIMAVERA – Primavera che rifiorisci nell’aria,/ nei

cuori, nei nostri sorrisi./ Quanto ti fai attendere, / mentre volano alti/ gli uccelli, sospinti dal vento,/ i fori

sbocciano, i nevai si sciolgono,/ il sole, magnifico, irradia tutto il suo calore “. Rosita Alessandra, il Molise e i

molisani la ringraziano !