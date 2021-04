Il premier Mario Draghi ha illustrato il percorso che dovrebbe riportare a le riaperture. Insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, il premier ha voluto infondere un messaggio di fiducia:

«Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia», ha detto aprendo la conferenza stampa.

Tra le misure più attese il premier, grazie agli ultimi dati in miglioramento, ha ufficializzato l’anticipo di alcune riaperture al 26 Aprile con la decisione di reintrodurre nuovamente la zona gialla «si anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma si introduce un cambiamento rispetto al passato: si dà precedenza all’attività all’aperto compresa la ristorazione a pranzo e a cena, e le scuole di ogni ordine e grado che riaprono in presenza».

Via libera a ristorazione, sport e spettacolo, ma solo all’aperto e nelle aree a basso contagio.

I ristoranti all’aperto aperti anche la sera e teatri, cinema e spettacoli consentiti sempre all’aperto.

Per le attività sportive come specificato dal ministro Speranza, dal 26 Aprile saranno consentiti solo gli sport all’aperto. Per la riapertura di stabilimenti balneari e piscine all’aperto bisognerà invece aspettare il 15 Maggio. Slitta ancora la riapertura delle palestre al chiuso che si prevede al 1° giugno.

Per quanto riguarda il calcio e il “calcetto” è “Gazzetta” a dare qualche speranza per un’ipotetica ripresa scrivendo a commento dell’intervento del premier: “In ambito sportivo in questa data sono previste anche le riaperture in zona gialla per gli sport di contatto: quindi calcio a 5 e calcio amatoriale, oltre al basket e molti altri. Ovviamente solo se praticati all’aperto. Resta da vedere se si tratti di una liberalizzazione totale o se resti il vincolo del distanziamento e quindi degli allenamenti senza contatto.”